РИАМО - 8 июл. В начале следующей недели в Москве и Подмосковье ожидаются кратковременные дожди и сильный ветер, к субботе пасмурная погода сменится на солнечную, а воздух прогреется до 30 градусов, сообщил РИАМО в воскресенье ведущий специалист Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков.

«Особо порадовать нечем, кроме того, что температура будет расти, но солнце не очень будет радовать. Циклон сейчас над нами стоит, смещается плавненько на восток, на Нижний Новгород, но за ним еще тянутся по северу циклончики. Практически до пятницы облачная погода с небольшими прояснениями, дождь небольшой. Сегодня и завтра возможны по востоку и северо-востоку области отдельные дожди ливневые с грозами», - сказал Цыганков.

Он добавил, что ветер ожидается 8 и 9 июля северо-западный, порывы до 17 метров в секунду. Во вторник и среду ветер сменит направление на северное и ослабнет до 5-10 метров в секунду. В четверг и пятницу повернет на восточный, 7-10 метров в секунду.

«Все дни с небольшим дождем, будет преобладать облачность. Температуры, вообщем-то, высокие. Ночью - плюс 14-16 градусов. Дневные температуры сегодня - плюс 21-23; завтра примерно также. Во вторник и среду потеплее, плюс 24-26 градусов. В четверг также и в центре Москвы может быть до плюс 29 градусов. В пятницу и субботу - 25-30 градусов, предварительный прогноз», - уточнил синоптик.

Он добавил, что «хорошая погода, по предварительным прогнозам, ожидается только в субботу». 14 июля ожидается переменная облачность, температура воздуха ночью составит плюс 15-20 градусов, днем - плюс 26-30 градусов.

«Атмосферное давление не особо будет зашкаливать, будет в пределах нормы. Сегодня 739 миллиметров ртутного столба, 9 июля - чуть повыше, 740-743 миллиметра. Затем во вторник будет чуть повыше 745-746, в среду тоже 747-748, в четверг примерно также. Небольшое повышение давления в течение недели, а к субботе оно чуть-чуть упадет», - подчеркнул Цыганков.

По его словам, особых скачков атмосферного давления в течение недели не прогнозируется.

«Количество осадков - элемент очень сложный. Сегодня и завтра может выпасть от 7 до 12 миллиметров, а дальше уже, начиная со вторника, дождь небольшой абсолютно, то есть 2-3, где-то 4 миллиметра, может упадет. Основные осадки сегодня и завтра, пока циклон крутит над нами. Ливневая туча, которая дает сильные осадки, сместилась на восток», - заключил специалист.