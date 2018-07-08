РИАМО - 8 июл. В воскресенье игроки сборной России по футболу встретятся с болельщиками в столичной фан-зоне на Воробьевых горах, встреча начнется в 16:00, сообщается в Twitter-аккаунте команды.
«Восьмого июля, 16:00 – встреча сборной России с болельщиками» - говорится в сообщении.
Встреча пройдет в фан-зоне, расположенной на Воробьевых горах в столице.
«Друзья! Приходите, мы вас ждем!» - уточняется в аккаунте.
Игра Россия - Хорватия прошла в Сочи 7 июля. Основное время встречи завершилось вничью 1:1. Дополнительное время закончилось со счетом 2:2. Победителя определила серия пенальти, в которой сильнее оказалась команда Хорватии.
Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.
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Друзья! Приходите, мы вас ждем!#ВместеМыКоманда #ЗаНасЗаВсехЗаКаждого pic.twitter.com/GTpYpULsgR— Сборная России (@TeamRussia) 7 июля 2018 г.
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