РИАМО - 8 июл. В Подмосковье и Москве на воскресенье объявили «оранжевый» уровень опасности погоды из-за сильного дождя, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» – это четвертый из пяти уровней опасности, он обозначает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на девять часов с 12:00 воскресенье.

В Московском регионе в воскресенье на 33 часа, начиная с 12:00, действует «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. «Желтый» обозначает потенциально опасную погоду. Такой же уровень опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Калужской и Смоленской областей.

МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья о грозе, сильном дожде и порывах ветра до 17 метров в секунду в течение дня в воскресенье.

Неустойчивая погода и кратковременный дождь ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, воздух днем прогреется до плюс 22 градусов. Дожди накроют весь Московский регион, грозы преимущественно ожидаются на востоке и юго-востоке Подмосковья.