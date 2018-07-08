РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 июл. Рабочие «Водоканала» устранили аварию на трубопроводе холодного водоснабжения на Октябрьском бульваре в подмосковном Королеве, сообщается на странице предприятия в Instagram.

Вечером 7 июля из-за прорыва на трубопроводе холодного водоснабжения частично затопило Октябрьский бульвар.

«Специалисты аварийной бригады ОАО «Водоканал» устранили течь холодной воды на трубопроводе 400 миллиметров на Октябрьском бульваре», - говорится в сообщении.

Оперативно были проведены работы по откачке воды с улицы и осушению колодца. Водоснабжение полностью восстановлено.