РИАМО - 8 июл. Система общественного транспорта Москвы входит в тройку лучших в мире, благодаря интеллектуальной транспортной системе в столице сократилось число дорожно-транспортных происшествий, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

«Московский государственный университет начал проводить очень серьезную аналитическую работу по аккумуляции всех знаний в области транспорта и, обобщив все эти данные Москвы и других мегаполисов мира, они говорят, что наш общественный транспорт находится в тройке лучших систем мира. Я встречался с ведущими компаниями и они подтверждают, говорят, что, действительно, Москва в последние годы сделала прорыв в области развития общественного транспорта, скорости и комфортности», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

Он напомнил, что в столице создана интеллектуальная транспортная система, на которую работают тысячи датчиков и видеокамер, установленных по всем дорогам.

«Умные светофоры реагируют на движение, подстраиваются под них, чтобы выбрать оптимальный режим. Все эти потоки можно состыковать и выравнять расписание так, чтобы автобус приходил ко времени прибытия электрички, состыковать с работой других видов общественного транспорта и за счет оптимизации движения, мы получаем до 15% эффекта улучшения движения», - сказал Собянин.

Он отметил, что благодаря этой системе в столице сократилось число дорожно-транспортных происшествий.

«Умные камеры видят все, что происходит, тех, кто нарушает движение и правила движения - наказывают, но за эти годы при введении этой системы количество ДТП на дорогах уменьшилось в 2,5 раза, на четверть снизилось количество ДТП, которые приводят к серьезным травмам, гибели пассажиров - это тысячи спасенных жизней и тысячи людей, которые сохранили свое здоровье», - подчеркнул Собянин.