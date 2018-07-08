РИАМО - 8 июл. Свыше 1,1 тысячи сотрудников коммунальных служб ликвидируют последствия сильного дождя в столице, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы столичного комплекса городского хозяйства.

За минувшую ночь на метеостанции «Балчуг» в центре Москвы зафиксировано 44 миллиметра осадков, что составляет более 46% от месячной нормы июля.

«В связи с обильными осадками ГУП «Мосводосток» привлек к работе 278 бригад, в составе которых более 1,1 тысячи сотрудников и 369 единицы техники, в том числе специализированной техники для предупреждения скоплений воды», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что при обнаружении скоплений воды можно обратиться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу ГУП «Мосводосток» и оставить заявку на вызов бригады по телефону: 8 (495) 657-87-03.

МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья о грозе, сильном дожде и порывах ветра до 17 метров в секунду в течение дня в воскресенье.

Неустойчивая погода и кратковременный дождь ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, воздух днем прогреется до плюс 22 градусов. Дожди накроют весь Московский регион, грозы преимущественно ожидаются на востоке и юго-востоке Подмосковья.