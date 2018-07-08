РИАМО - 8 июл. Бориса Надеждина от «Партии Роста» и Игоря Чистюхина от партии «Справедливая Россия» зарегистрировали кандидатами на должность губернатора Московской области, сообщила на заседании в воскресенье председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

«Сегодня начинается важный этап в работе комиссии и в целом в избирательном процессе, связанный с выборами на должность губернатора Московской области, которые состоятся 9 сентября. Мы начинаем период регистрации кандидатов на должность губернатора Подмосковья», - сказала Хаймурзина.

Она отметила, что в установленные сроки состоялось заседание рабочей группы Мособлизбиркома, которая проверила все документы. В том числе были проверены представленные подписи в поддержку выдвижения кандидатов на должность губернатора Подмосковья представителей двух политических партии – Бориса Надеждина («Партия Роста») и Игоря Чистюхина («Справедливая Россия»).

«Из проверенных 205 подписей («Партии Роста» - ред.) три признаны недостоверными. Вместе с тем, количество достоверных подписей составило 202 подписи, что является достаточным для регистрации кандидата. <…> В проверку поступило 205 подписей («Справедливая Россия» - ред.), одна признана недостоверной, но количество достоверных подписей составило 204 подписи, что является достаточным для регистрации кандидата», - добавила Хаймурзина.

5 июля Московская областная избирательная комиссия закончила прием документов на регистрацию кандидатов на должность губернатора Подмосковья, окончательный состав зарегистрированных кандидатов станет известен 15 июля.

Необходимый пакет документов сдали Лилия Белова, выдвинутая региональным отделением партии «Альянс зеленых», Андрей Воробьев, выдвинутый от Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», Кирилл Жигарев — от Московского областного отделения партии ЛДПР, Борис Надеждин — от регионального отделения «Партии Роста», Константин Черемисов — от Московского областного отделения КПРФ и Игорь Чистюхин — от регионального отделения партии «Справедливая Россия».

Выборы губернатора Подмосковья состоятся 9 сентября. Также в этот день состоятся муниципальные выборы: пройдут 43 избирательных компании в 19 муниципальных образованиях региона.