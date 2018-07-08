РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июл. На пешеходном переходе на улице Машиностроителей в подмосковном Подольске столкнулись два отечественных автомобиля, сообщил «РИАМО в Подольске» участник аварии.

Дорожно-транспортное происшествие произошло у автобусной остановки «Улица Машиностроителей» в ночь с субботы на воскресенье.

«Мы ехали на автомобиле ВАЗ 2114 и у пешеходного перехода, как и полагается, немного притормозили. В это время в нас въехал (в заднюю часть автомобиля - ред.) автомобиль ВАЗ 2104. Это произошло сегодня в районе 0:30», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в результате произошедшей аварии никто не пострадал.