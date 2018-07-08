РИАМО - 8 июл. Столкновение грузовика и автобуса произошло на МКАД в столице по вине водителя автомобиля, два пассажира общественного транспорта пострадали, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«Около 09:00 на 22 километре МКАД произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и автобуса маршрута №95. По предварительным данным, водитель большегруза не справился с управлением и допустил столкновение со следовавшим в попутном направлении автобусом», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате случившегося ушибы получили два пассажира городского транспорта, они обратились за медицинской помощью.

По его словам, все обстоятельства произошедшей аварии сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД.

Ранее экипаж санитарного вертолета МАЦ вылетел на 22 километр МКАД, где произошло серьезное ДТП с участием автобуса. С места происшествия экипаж эвакуировал пострадавшего пассажира автобуса в лечебное учреждение Москвы.