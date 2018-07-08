РИАМО - 8 июл. Утром в воскресенье в московских аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково» отменили и задержали 25 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во «Внукове» один рейс задержали, четыре отменили. В «Домодедове» задержаны семь рейсов, еще восемь отменены. В «Шереметьеве» задержали пять рейсов.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» задержанных и отмененных рейсов нет.

МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья о грозе, сильном дожде и порывах ветра до 17 метров в секунду в течение дня в воскресенье.

Неустойчивая погода и кратковременный дождь ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, воздух днем прогреется до плюс 22 градусов. Дожди накроют весь Московский регион, грозы преимущественно ожидаются на востоке и юго-востоке Подмосковья.