РИАМО - 8 июл. Президент России Владимир Путин отметил волевую игру футболистов национальной сборной в матче против команды Хорватии и пригласил игроков и их тренера Станислава Черчесова на обсуждение итогов турнира, сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства в день матча с Хорватией дважды разговаривал с тренером сборной РФ.

«Путин позвонил Черчесову в субботу до матча и пожелал успехов в игре. По завершении игры Путин вновь позвонил ему и отметил достойное выступление футболистов на чемпионате, а также красивую, волевую игру в историческом матче со сборной Хорватии», - сказал Песков.

Он добавил, что президент пригласил главного тренера и футболистов сборной на мероприятие, посвященное подведению итогов чемпионата и вопросам определения наследия ЧМ в России.

Игра Россия - Хорватия прошла в Сочи. Основное время встречи завершилось вничью 1:1. Дополнительное время закончилось со счетом 2:2. Победителя определила серия пенальти, в которой сильнее оказалась команда Хорватии.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.