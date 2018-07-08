РИАМО - 8 июл. За минувшую ночь на метеостанции «Балчуг» в центре Москвы зафиксировано 44 миллиметра осадков, что составляет более 46% от месячной нормы июля, сообщил РИАМО в воскресенье ведущий специалист Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков.

«За 12 часов на ВДНХ зафиксировали только 0,1 миллиметра, вчера за сутки также около 0,1 миллиметра. С утра уже прошел дождь, но данных в реальном режиме нет, только за последние 12-24 часа. Станция «Балчуг» в центре Москвы зафиксировала за последние 12 часов 44 миллиметра осадков, при этом для Москвы в июле 94 миллиметра - это месячная норма. Но эти данные следует перепроверить, здесь установлена автоматическая система», - сказал Цыганков.

Он уточнил, что в Домодедове и Клину выпало по 21 миллиметру осадков, в Новом Иерусалиме - 18 миллиметров, в Немчиновке - 23 миллиметра.

«Данные за 12 часов рассчитываются с 18 вечера до 6 утра. Ночной дождь был приличный, и сегодня порадовать нечем. Локатор выдает, что циклоническая волна прямо над Москвой. Она крутит большую зону с осадками над Москвой, Санкт-Петербургом, Ярославлем, Смоленском. Порядка 7-18 миллиметров преимущественно выпало в различных местах», - подчеркнул Цыганков.

Он добавил, что в воскресенье дожди накроют весь Московский регион, грозы преимущественно ожидаются на востоке и юго-востоке Подмосковья.

«Осадков сегодня выпадет примерно также, как ночью - от 10-12 миллиметров местами», - отметил ведущий специалист Гидрометцентра РФ.