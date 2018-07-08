РИАМО - 8 июл. На 22 километре МКАД в столице произошло ДТП с участием автобуса, в результате аварии пострадал один человек, сообщается в Twitter-аккаунте Московского авиационного центра.

«Экипаж санитарного вертолета МАЦ вылетел на 22 километр МКАД, где произошло серьезное ДТП с участием автобуса. С места происшествия экипаж эвакуировал пострадавшего пассажира автобуса в лечебное учреждение Москвы», - говорится в сообщении.

В полете пострадавшего человека сопровождает авиамедицинская бригада.