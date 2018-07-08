РИАМО - 8 июл. Двое мужчин в сильном алкогольном опьянении не могли выйти из воды в полуметре от берега Москвы-реки в центре столицы, их вытащили спасатели, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник столичного департамента ГОЧСиПБ.

«В 04:58 утра вахтенный наблюдатель заметил двух мужчин самостоятельно спустившихся в воду в районе Фрунзенской набережной. По тревоге вышла дежурная смена поисково-спасательной станции «Крымский мост» к месту происшествия, подняты с поверхности воды двое мужчин 1994 года рождения в состоянии сильного алкогольного опьянения», - сказал собеседник агентства.

По его словам, на станции мужчинам оказана первая помощь. Пострадавшим вызвана бригада скорой помощи.

Он уточнил, что мужчин вытащили из воды в районе дома 8 по Фрунзенской набережной. Чп произошло в 150 метрах от ПСС «Крымский мост» и в полуметре от берега. Вылезти на берег мужчины самостоятельно не могли.