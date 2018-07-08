РИАМО - 8 июл. Злоумышленник открыл стрельбу из травматического пистолета в районе Нагатинской набережной в Москве, в результате произошедшего погиб один человек, сообщает РЕН ТВ.

«Сотрудники правоохранительных органов столицы оцепили территорию в районе Нагатинской набережной и разыскивают преступника, застрелившего мужчину на АЗС. По информации РЕН ТВ, неизвестный злоумышленник подошел к автозаправке и расстрелял двух человек из травматического пистолета «Оса», - говорится в сообщении.

В результате стрельбы один из пострадавших получил смертельное ранение. Второго мужчину 43 лет доставили в больницу с ранением плеча.