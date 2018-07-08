РИАМО - 8 июл. В воскресенье в столице ожидается сильный дождь и гроза, порывы ветра могут достигнуть 17 метров в секунду, во время непогоды пешеходам рекомендуют держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 07:00 до 21:00 8 июля 2018 года местами в Москве ожидается сильный дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 12-17 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают, что непогоду нужно переждать в капитальном строении, на улице необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автомобиль следует припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

При управлении автотранспортным средством при грозе водителю нужно припарковаться. Грозы резко ухудшают видимость на дороге, но вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП.

Также во время грозы нельзя находиться у водоемов и рыбачить.