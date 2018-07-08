РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июл. В парке Талалихина подмосковного Подольска в воскресенье отменили бесплатное занятие йогой из-за погодных условий, ожидается дождь, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени Талалихина | Подольск» в соцсети «ВКонтакте»

Неустойчивая погода и кратковременный дождь ожидаются в Московском регионе в воскресенье, воздух днем прогреется до плюс 22 градусов.

«Сегодня в парке Талалихина отменяется бесплатное занятие йогой, которое должно было проходить с 10:00 до 12:00, из-за погодных условий», - говорится в сообщении.

Бесплатные занятия йогой проводят в парке каждое теплое и сухое воскресное утро тренеры йога-студии «Шанти». Традиционно в них могут принять участие все желающие. С собой необходимо взять коврик и бутылку воды. Занятия проходят на лужайке за памятником Виктору Талалихину.