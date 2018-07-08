РИАМО - 8 июл. Наезд автомобиля на препятствие произошел в городском округе Орехово-Зуево Подмосковья, в результате аварии погиб один человек, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 22:15 в городском округе Орехово-Зуево, деревня Кабаново, дом 158, произошел наезд автомобиля на препятствие. Погиб один человек», - говорится в сообщении.

Ведомство призывает водителей неукоснительно соблюдать ПДД на дорогах Подмосковья.