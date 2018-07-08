РИАМО - 8 июл. Тринадцать возгораний зарегистрировано на территории Московской области за прошедшие сутки, для их тушения привлекли порядка 110 человек, сообщается в воскресенье на сайте Главного управления МЧС России по региону.

«Количество пожаров - 13. Спасены четыре человека. От Главного управления МЧС России по Московской области на техногенные пожары привлекались 108 человек и 36 единиц техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 17 раз и спасли 24 человека. Происшествий на водных бассейнах не произошло.

Также за сутки не зарегистрировано очагов горения сухой травы или новых термических точек.

«Восьмого июля на всей территории субъекта прогнозируется преобладание I класса пожарной опасности, II класс пожарной опасности в городских округах Ступино, Шатура, III класс пожарной опасности Кашире, Серпуховском муниципальном районе. За прошедшие сутки на территории Московской области зарегистрирован один очаг природного пожара на общей площади 0,8 гектара», - заключается на сайте.