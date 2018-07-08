РИАМО - 8 июл. Неустойчивая погода и кратковременный дождь ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, воздух днем прогреется до плюс 22 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Московский регион будет находиться вблизи центра циклона. При облачном с небольшими прояснениями небе будет идти кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит 20-22 градуса, по области - 19-24 градусов», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление будет низким, а вот среднесуточная температура воздуха ожидается вблизи своей климатической нормы. Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Относительная влажность воздуха - около 70%.

«Говоря о летней погоде, колебаниях метеопараметров, нужно подчеркнуть, что в предстоящие дни погода для большинства метеозависимых людей будет довольно комфортной и благоприятно скажется не только на общем самочувствии, но и на настроении и активности», - уточняют синоптики.