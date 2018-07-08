РИАМО – 8 июл. Интернет-пользователи могут увидеть новый логотип «Яндекса» на главной странице поисковика, он посвящен сборной России по футболу, сообщается в аккаунте компании в Twitter.

Сборная России проиграла Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Игра прошла 7 июля в Сочи. Основное время встречи завершилось вничью 1:1. Дополнительное время закончилось со счетом 2:2. Победителя определила серия пенальти.

«Мы посвящаем сегодняшний логотип на главной «Яндекса» сборной России по футболу», - говорится в сообщении.

На логотипе изображена российская команда и хештэг #спасибозаборьбу.

Реакция на проигрыш России в матче с Хорватией. Репортаж из соцсетей>>