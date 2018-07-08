РИАМО - 8 июл. Сборная России показала красивую игру на чемпионате мира по футболу и подарила сказку всей стране, считает председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

«Мы были близки к победе, но это спорт. Спасибо команде за красивую игру, которую мы показывали на этом турнире и за сказку, которую она подарила всей стране!» - написал Брынцалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Сборная России проиграла Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Игра прошла 7 июля в Сочи. Основное время встречи завершилось вничью 1:1. Дополнительное время закончилось со счетом 2:2. Победителя определила серия пенальти.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что сборная России по футболу своей игрой на чемпионате мира показала, что может выступать наравне с командами-лидерами, тем не менее проигрыш в четвертьфинале заставляет болельщиков грустить.