РИАМО - 8 июл. Порядка 70 тысяч болельщиков и зрителей посетили новую фан-зону чемпионата мира по футболу в Москве, которая открылась 7 июля около стадиона «Спартак», сообщил РИАМО в воскресенье руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Фан‑зона у стадиона «Спартак», рассчитанная на 50 тысяч человек, открылась 7 июля в 14:00.

«Фан-зона у «Спартака» приняла 70 тысяч человек. Все спокойно покинули территорию, без беспорядков и происшествий», - сказал Черников.

В день открытия на новой площадке зрители смотрели матчи 1/4 финала чемпионата мира по футболу FIFA 2018 между сборными Швеции и Англии, а также трансляцию игры Россия – Хорватия.

Черников добавил, что после матча Россия – Хорватия болельщики покинули территории фан-зоны и стадиона за 1 час 15 минут.

Игра Россия - Хорватия прошла в Сочи. Основное время встречи завершилось вничью 1:1. Дополнительное время закончилось со счетом 2:2. Победителя определила серия пенальти, в которой сильнее оказалась команда Хорватии.