РИАМО - 8 июл. Сборная России по футболу своей игрой на чемпионате мира показала, что может выступать наравне с командами-лидерами, однако проигрыш в четвертьфинале заставляет болельщиков грустить, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сборная России проиграла Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Игра прошла 7 июля в Сочи. Основное время встречи завершилось вничью 1:1. Дополнительное время закончилось со счетом 2:2. Победителя определила серия пенальти.

«Слов нет - одни эмоции. Грущу вместе со всеми. Мы проиграли, но как проиграли! И, несмотря на проигрыш сборной, Россия выиграла. Во-первых, мы доказали, что можем играть наравне с футбольными грандами. Во-вторых, мы достойно принимаем гостей со всего мира на ЧМ-2018. В-третьих, футбол у нас будет еще более популярен. Спасибо нашей команде!» - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Мэр добавил, что члены сборной России подарили болельщикам «ни с чем не сравнимый фантастический праздник и веру в будущее».