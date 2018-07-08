РИАМО - 8 июл. Болельщики сборной России по футболу, которые смотрели игру с Хорватией в разных заведениях в центре Москвы, выходят на улицу и поддерживают национальную команду, передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

Желая поддержать футболистов, фанаты скандируют «Россия!» и «Молодцы!». Несмотря на то, что болельщики расстроены, обстановка на центральных улицах Москвы спокойная.

Перед началом игры на улицы в центре Москвы вышли множество людей, найти свободное место в ресторане или баре было невозможно. Менеджеры заведений отмечали, что все столики были забронированы несколько дней назад.

Сборная России проиграла Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Игра прошла 7 июля в Сочи. Основное время встречи завершилось вничью 1:1. Дополнительное время закончилось со счетом 2:2. Победителя определила серия пенальти.