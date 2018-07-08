РИАМО - 8 июл. Пассажиры могут воспользоваться южным вестибюлем станции «Воробьевы горы» Сокольнической линии московского метро только на вход после матча между Россией и Хорватией, трансляция которого проходила в фан-зоне на Воробьевых горах, сообщается в аккаунте в Twitter столичной подземки.

Сейчас болельщики покидают территорию фан-зоны на Воробьевых горах, где смотрели матч Россия – Хорватия. Несмотря на поражение национальной сборной, зрители поддерживают российских футболистов.

«Южный вестибюль станции «Воробьевы горы» работает только для входа. Для выхода можно пользоваться северным вестибюлем», - говорится в сообщении.

Сборная России проиграла Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Игра прошла 7 июля в Сочи. Основное время встречи завершилось вничью 1:1. Дополнительное время закончилось со счетом 2:2. Победителя выявила серия пенальти.