РИАМО - 8 июл. Болельщики, которые смотрели матч Россия – Хорватия в фан-зоне на Воробьевых горах в Москве, расходятся в спокойной обстановке, передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

Несмотря на поражение национальной сборной, зрители поддерживают российских футболистов, скандируя «Молодцы!». Беспорядков в фан-зоне нет, публика спокойно направляется к выходу. Отдельные группы болельщиков начали убирать территорию от валяющихся стаканчиков и мелкого мусора.

Сборная России проиграла Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Игра прошла 7 июля в Сочи. Основное время встречи завершилось вничью 1:1. Дополнительное время закончилось со счетом 2:2. Победителя выявила серия пенальти.