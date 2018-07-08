РИАМО - 8 июл. Пассажиры могут воспользоваться северным вестибюлем станции «Спартак» Таганско-Краснопресненской линии московского метро только на вход после матча между Россией и Хорватией, трансляция которого проходила в фан-зоне у стадиона «Спартак», сообщается в аккаунте в Twitter столичной подземки.

Сборная России проиграла Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Игра прошла 7 июля в Сочи. Основное время встречи завершилось вничью 1:1. Дополнительное время закончилось со счетом 2:2. Победителя выявила серия пенальти.

«Северный вестибюль станции «Спартак» работает только для входа пассажиров. Будьте внимательны», - говорится в сообщении.

Сейчас болельщики покидают фан-зону чемпионата мира по футболу около столичного стадиона «Спартак». Зрители расходятся в спокойной обстановке. Волонтеры и полицейские направляют публику группами в сторону станции метро. Часть болельщиков уехала на бесплатных шаттлах.