Россия не смогла пробиться в полуфинал чемпионата мира по футболу, что получило мгновенный отклик в социальных сетях.
#РоссияХорватия— эксиль (@_ne_smotri_) 7 июля 2018 г.
чисто я после матча pic.twitter.com/auDI4WvLaR
Давайте люди вместо хейта вспомнят что Россия побывала в 1/4 Акинфеев отбил немыслимые пенальти мы обыграли ИСПАНИЮ и пробыли на ЧМ больше чем Бразилия Аргентина Португалия и Германия#РоссияХорватия— Мэл (@zara_stark) 7 июля 2018 г.
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