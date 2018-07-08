РИАМО - 8 июл. Болельщики покидают фан-зону чемпионата мира по футболу около столичного стадиона «Спартак», зрители аплодируют игре сборной России и выкрикивают «Молодцы!», передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

Сборная России проиграла Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Игра прошла 7 июля в Сочи. Основное время встречи завершилось вничью 1:1. Дополнительное время закончилось со счетом 2:2. Победителя выявила серия пенальти.

Зрители матча покидают фан-зону у стадиона «Спартак» в спокойной обстановке. Волонтеры и полицейские направляют публику группами в сторону станции метро. Часть болельщиков уехала на бесплатных шаттлах.

Трансляция в фан-зоне шла на восьми экранах. Безопасность присутствующих обеспечивают более 1 тысячи сотрудников полиции, Росгвардии, конной полиции, кинологов.