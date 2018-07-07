РИАМО – 7 июл. Сборная России проиграла Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу и не прошла в полуфинал турнира, передает в субботу корреспондент РИАМО.

Игра прошла в Сочи на стадионе «Фишт». Основное время встречи завершилось вничью 1:1. Счет открыл полузащитник Денис Черышев, забивший мяч на 31-й минуте игры. На 39-й минуте счет сравнял нападающий команды Хорватии Андрей Крамарич.

В дополнительное время отличился защитник сборной Хорватии Домагой Вида. Счет сравнял защитник сборной России Марио Фернандес. Дополнительное время закончилось со счетом 2:2. Победителя выявила серия пенальти.

В фан-зоне на Воробьевых горах в Москве болельщики встречали каждый удар российских футболистов в серии пенальти бурными овациями.

Ранее в полуфинал ЧМ-2018 выбилась сборная Бельгии. Вторым участником полуфинала стала сборная Англии, которая теперь сыграет с Хорватией.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.