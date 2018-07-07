РИАМО - 7 июл. Болельщики непрерывно следят за матчем между Россией и Хорватией в фан-зоне у стадиона «Спартак» в Москве, второй гол национальной сборной был встречен продолжительными криками и овациями, передает в субботу корреспондент РИАМО.

Матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу проходит в Сочи на стадионе «Фишт». Основное время встречи завершилось вничью 1:1. Счет открыл полузащитник Денис Черышев, забивший мяч на 31-й минуте игры. На 39-й минуте счет сравнял нападающий команды Хорватии Андрей Крамарич.

В дополнительное время отличился защитник сборной Хорватии Домагой Вида. Счет сравнял защитник сборной России Марио Фернандес. Дополнительное время закончилось со счетом 2:2. Победителя выявит серия пенальти.

Ранее сборная Англии стала вторым участником полуфинала чемпионата мира по футболу, обыграв Швецию со счетом 2:0. В полуфинале мирового первенства Англия сыграет с победителем встречи между командами России и Хорватии.

В полуфинал ЧМ-2018 также выбилась сборная Бельгии, обыгравшая команду Бразилии.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.