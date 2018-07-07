РИАМО – 7 июл. Сборная России забила второй гол в ворота сборной Хорватии и сравняла счет, передает в субботу корреспондент РИАМО.

Матч проходит в Сочи на стадионе «Фишт».

Ранее сборная Англии стала вторым участником полуфинала чемпионата мира по футболу, обыграв Швецию со счетом 2:0. В полуфинале мирового первенства Англия сыграет с победителем встречи между командами России и Хорватии.

В полуфинал ЧМ-2018 также выбилась сборная Бельгии, обыгравшая команду Бразилии.=

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.