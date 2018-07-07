РИАМО - 7 июл. В московском парке Горького в павильоне «Мажлис Катар» и музее Qatar Elements гости могут познакомиться с культурой страны-хозяйки следующего чемпионата мира FIFA по футболу, говорится в сообщении пресс-службы верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022.

«В субботу в ЦПКиО имени Горького Катар – страна, принимающая чемпионат мира по футболу в 2022 году – представила московской публике павильон «Мажлис Катар» и мультимедийный музей Qatar Elements. На площадках можно поближе познакомиться с историей, культурой и обычаями Катара, а также узнать о ходе подготовки страны к следующему мировому первенству по футболу», - говорится в сообщении.

В торжественной церемонии открытия «Мажлис Катар» и музея Qatar Elements приняли участие представители верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022, катарских компаний и учреждений, оказывающих содействие в организации чемпионата, гости из посольства Катара в России.

С приветственным словом перед гостями выступил генеральный секретарь верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 Хасан аль-Тавади.

«Для нас огромное счастье находиться в Москве по двум простым причинам: первая - это открытие павильона «Мажлис Катар», который полностью посвящен чемпионату мира 2022 года, второй причиной является посещение мирового первенства в России. Футбол сближает людей, делает их друзьями, и мы прекрасно это видим на чемпионате мира в России», - сказал Хасан аль-Тавади.

Директор парка Горького Марина Люльчук отметила, что чемпионат мира по футболу - это уникальное культурное явление.

«Москву уже посетило около миллиона гостей, в парк Горького пришла четверть из них. В 2022 году чемпионат мира пройдет в Катаре. Я рада, что музей Qatar Elements и «Мажлис Катар» появились именно в нашем парке, и мы вместе рассказываем интереснейшую историю этой страны и чемпионата мира по футболу», - сказала Люльчук.

Павильон «Мажлис Катар», который расположился в парке Горького слева от Пушкинского моста, выполнен в виде традиционного шатра жителей стран Персидского залива. Здесь можно отдохнуть, попробовать традиционный арабский кофе с финиками и познакомиться с макетами стадионов, которые строятся к ЧМ-2022. Павильон назван в честь мажлиса – особого помещения в катарских домах.

На территории рядом с павильоном «Мажлис Катар» проводятся выступления катарских артистов и футбольные матчи. Также здесь можно сделать рисунок хной, получить в подарок сувенир от каллиграфа, сфотографироваться с соколом, увидеть, как создаются шедевры саду (ткаческое ремесло бедуинов), попробовать специи и благовония на миниатюрном арабском рынке.

В мультимедийном музее Qatar Elements по другую сторону Пушкинского моста зрители могут на несколько минут перенестись к берегам Катара. Музей выполнен в виде куба и установлен на понтоне прямо на Москве-реке. Под стеклянным полом внутри музея рассыпан настоящий песок из катарской пустыни.

Павильон «Мажлис Катар» и музей Qatar Elements будут работать до 15 июля.