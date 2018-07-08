РИАМО - 8 июл. Конкурс на звание самой талантливой семьи, выступления артистов, розыгрыши с ценными призами ждет гостей фестиваля «Семья России», который пройдет в воскресенье в подмосковном Хотькове, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В воскресенье в парке «Покровский» в Хотькове состоится всероссийский фестиваль «Семья России», посвященный Дню семьи, любви и верности. На фестивале ожидается около 7 тысяч гостей», отметила министр культуры Московской области Оксана Косарева.

По словам министра, фестиваль проводится при поддержке министерства культуры Московской области, администрации Сергиево-Посадского муниципального района, администрации городского поселения Хотьково и культурного центра «Елизавета Мамонтова».

Гости станут участниками современного интерактивного фестиваля для всех членов семьи. Так, днем на главной сцене состоится конкурс среди талантливых семей, съехавшихся в Хотьково со всей Московской области, выступят народные и профессиональные коллективы из Подмосковья и Республики Беларусь, пройдут розыгрыши с ценными призами.

Для гостей фестиваля откроется «Этнодеревня малых народностей», где каждый желающий сможет посетить настоящий чум, юрту или ярангу, узнать об исторических особенностях быта семей крайнего Севера России.

В «Семейной мастерской» можно будет показать свои таланты в лепке, флористике, рукоделии. Также на фестивале будут работать профессиональные фотографы.

День семьи, любви и верности празднуется 8 июля в России с 2008 года. Муромский князь Давыд Юрьевич, в монашестве Петр, и его супруга Ефросинья (Феврония), жившие, по некоторым данным, в XIII веке, были в XVI веке канонизированы. Они считаются покровителями семьи и брака.