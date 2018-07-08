РИАМО - 8 июл. Департамент культуры города Москвы подготовил праздничную программу ко Дню семьи, любви и верности, который отмечают в России в воскресенье, бесплатные концерты, выставки, конкурсы и мастер-классы пройдут в 16 столичных парках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Интересно провести время можно будет в «Сокольниках», «Зарядье», саду «Эрмитаж», «Царицыне», Бабушкинском и других парках. Гостей ждут бесплатные концерты, выставки, конкурсы, мастер-классы и другие развлечения. Мероприятия в большинстве парков начнутся в 13:00 и будут идти до 17:00», - говорится в сообщении.

В саду имени Баумана гостей встретят аниматоры на ходулях и в костюмах мимов. Всем желающим они будут дарить главный символ праздника — ромашки. Кроме того, горожане смогут сфотографироваться напротив трех цветочных арок с ромашками, которые можно найти недалеко от входа в парк. Посетителей также ждет джазовый концерт и встреча с Туттой Ларсен и Ирэной Понарошку. Развлекательная программа в парке продлится с 12:00 до 16:00.

В музее-заповеднике «Царицыно» с 14:00 до 21:00 состоится фестиваль «Московская семья». На большой сцене под открытым небом выступят известные музыканты и артисты, в их числе Кристина Орбакайте, Дмитрий и Инна Маликовы, группы «Самоцветы» и «Новые Самоцветы». После концерта всем супружеским парам, прожившим в браке 25 и более лет, вручат медали «За любовь и верность».

Также в этот день в парке в третий раз сыграют «Большую свадьбу». В музее-заповеднике в этот день проведут семь церемоний бракосочетания для столичных пар. Самые маленькие гости парка смогут посетить детский городок с сухим бассейном, поучаствовать в спортивных играх, конкурсах и мастер-классах.

Праздничные концерты также организуют в парках «Фили», «Сокольники» и «Зарядье». А в музее-заповеднике «Коломенское» можно будет посмотреть танцевальные номера и инсценировки свадеб в костюмах разных исторических эпох.

Полный список московских парков, где будут отмечать День семьи, можно посмотреть на официальном сайте мэра столицы.