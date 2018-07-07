РИАМО - 7 июл. Сотрудники МВД России задержали второго подозреваемого в краже имущества у гражданина Великобритании в Москве, оба задержанных занимались нелегальным извозом и обокрали иностранца, пока тот был без сознания, сообщается на сайте министерства.

Накануне в полицию обратился гражданин Великобритании, сообщивший о краже личного имущества в такси. В результате оперативно-разыскных мероприятий был задержан один из подозреваемых в совершении преступления.

«В рамках реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска установлено местонахождение второго подозреваемого в совершении данного преступления. Принятыми мерами мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для проведения следственных действий», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что двое злоумышленников занимались нелегальным извозом с использованием личного автомобиля, добавила она.

Волк также пояснила, что ранним утром 6 июня в районе Театральной площади потерпевший сел к подозреваемым в автомобиль. Впоследствии задержанные, воспользовавшись бессознательным состоянием иностранца, похитили принадлежащее ему имущество. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в столичной полиции сообщили, что гражданин Великобритании сел в такси, где неизвестные предложили ему кофе. После употребления напитка мужчина потерял сознание, а проснувшись, обнаружил отсутствие личных вещей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».