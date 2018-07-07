РИАМО - 7 июл. Зрители матча Россия – Хорватия, которые смотрят игру в фан-зоне на Воробьевых горах в Москве, активно поддерживают национальную сборную, передает в субботу корреспондент РИАМО.

Первый тайм завершился вничью 1:1. Счет открыл полузащитник Денис Черышев, забивший мяч на 31-й минуте игры. В фан-зоне на Воробьевых горах гол встретили овациями и громкими аплодисментами.

На 39-й минуте встречи счет сравнял нападающий команды Хорватии Андрей Крамарич.

Также в Москве зрители смотрят матч Россия – Хорватия в фан-зоне около стадиона «Спартак», в многочисленных кафе и барах. Трансляция проходит и в столичном метрополитене почти на 9 тысячах экранов.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.