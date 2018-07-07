РИАМО - 7 июл. Трансляция футбольного матча Россия – Хорватия идет в столичном метрополитене почти на 9 тысячах экранов, сообщается в официальном Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

«Почти 9 тысяч экранов метро готовы к трансляции матча Россия - Хорватия! Болеем за наших!» - говорится в сообщении.

Встреча сборных России и Хорватии в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу проходит на стадионе «Фишт» в Сочи.

Первый тайм завершился вничью 1:1. Счет открыл полузащитник Денис Черышев, забивший мяч на 31-й минуте игры. На 39-й минуте встречи счет сравнял нападающий команды Хорватии Андрей Крамарич.