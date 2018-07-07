РИАМО – 7 июл. Полузащитник сборной России Денис Черышев открыл счет в матче с командой Хорватии, игра проходит в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу в Сочи, передает в субботу корреспондент РИАМО.

Встречу сборных России и Хорватии принимает стадион «Фишт».

Ранее сборная Англии стала вторым участником полуфинала чемпионата мира по футболу, обыграв Швецию со счетом 2:0. В полуфинале мирового первенства Англия сыграет с победителем встречи между командами России и Хорватии.

В полуфинал ЧМ-2018 также выбилась сборная Бельгии, обыгравшая команду Бразилии.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.