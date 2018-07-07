РИАМО - 7 июл. Фильмы Элема Климова покажут в кинотеатрах сети «Москино» в честь 85-летия со дня рождения режиссера, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«К 85-летию со дня рождения режиссера Элема Климова «Москино» подготовило ретроспективу его работ. Он снимал редко, но очень метко. Лучшие фильмы, такие как «Иди и смотри», «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», до сих вызывают сильные эмоции», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По данным на сайте «Москино», показ фильмов Элема Климова пройдет с 9 по 11 июля. В программу вошли лучшие работы автора, от комедии про похождения Кости Иночкина до сильнейшей военной драмы о Великой Отечественной войне глазами ребенка.