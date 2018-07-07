РИАМО – 7 июл. Встреча сборных России и Хорватии в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу стартовала на стадионе «Фишт» в Сочи.

В стартовый состав российской сборной вошли: вратарь Игорь Акинфеев, защитники Сергей Игнашевич, Илья Кутепов, Федор Кудряшов, Марио Фернандес, полузащитники Роман Зобнин, Александр Самедов, Далер Кузяев, Денис Черышев, Александр Головин, нападающий Артем Дзюба.

Ранее сборная Англии стала вторым участником полуфинала чемпионата мира по футболу, обыграв Швецию со счетом 2:0. В полуфинале мирового первенства Англия сыграет с победителем встречи между командами России и Хорватии.

В полуфинал ЧМ-2018 также выбилась сборная Бельгии, обыгравшая команду Бразилии.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.