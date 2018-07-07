РИАМО - 7 июл. Более 59 тысяч человек прибыли в новую фан-зону чемпионата мира по футболу около стадиона «Спартак» в Москве с момента ее открытия, сообщил РИАМО в субботу руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Фан‑зона у стадиона «Спартак», рассчитанная на 50 тысяч человек, открылась в субботу в 14:00.

«Через периметр прошло более 59 тысяч человек с открытия фан-зоны. Единовременное количество зрителей назвать сложно в данный момент, люди перемещаются, кто-то покинул фан-зону после матча Швеция - Англия», - сказал Черников.

Количество гостей стремительно увеличивается по мере приближения времени матча Россия – Хорватия, который начнется в 21:00.

Как передает корреспондент РИАМО, в новой фан-зоне установлены восемь экранов, поровну по две стороны от стадиона. Многие зрители нанесли на свои лица цвета российского триколора и символику мундиаля, также принесли с собой атрибутику: свистки, флаги, шляпы. Некоторые из болельщиков пришли в новую фан-зону в национальных костюмах и спортивной форме сборной России.