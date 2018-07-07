РИАМО - 7 июл. В центре Москвы болельщики в майках с надписью «Россия» и с флагами заполняют бары и кафе, чтобы смотреть матч отечественной сборной с командой Хорватии, который начнется в 21:00 на стадионе «Фишт» в Сочи, передает в субботу корреспондент РИАМО.

На улицах в центре Москвы множество людей, найти свободное место в ресторане или баре уже невозможно. Менеджеры заведений отметили, что все столики были забронированы несколько дней назад.

Ранее сборная Англии стала вторым участником полуфинала чемпионата мира по футболу, обыграв Швецию со счетом 2:0. В полуфинале мирового первенства Англия сыграет с победителем встречи между командами России и Хорватии.

В полуфинал ЧМ-2018 также выбилась сборная Бельгии, обыгравшая команду Бразилии.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.