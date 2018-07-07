РИАМО – 7 июл. В официальном Twitter-аккаунте национальной сборной России по футболу опубликован стартовый состав команды на матч с Хорватией.

В стартовый состав вошли: вратарь Игорь Акинфеев, защитники Сергей Игнашевич, Илья Кутепов, Федор Кудряшов, Марио Фернандес, полузащитники Роман Зобнин, Александр Самедов, Далер Кузяев, Денис Черышев, Александр Головин, нападающий Артем Дзюба.

Сборные России и Хорватии встретятся в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу в субботу. Игра на стадионе «Фишт» в Сочи начнется в 21:00.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.