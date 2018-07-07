РИАМО - 7 июл. На территории парка «Патриот» в Одинцовском районе Подмосковья прошло мероприятие, посвященное 100-летию системы ПВО Москвы, в рамках мероприятия состоялось награждение военнослужащих, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

В субботу в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию системы ПВО Москвы и 65-летию создания 4-й и 5-й дивизий ПВО. От имени правительства Москвы командующий 1-й армии ПВО и ПРО генерал-лейтенант Андрей Демин был награжден памятным подарком. Представитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы также вручил памятные наручные часы с правительственной символикой лучшим военнослужащим и ветеранам объединения.

«В парке в этот день также состоялся показ современных образцов вооружения и военной техники армии, проведено торжественное построение парадных расчетов соединений и воинских частей армии с боевыми и историческими знаменами. По окончании праздничного митинга для гостей была организована концертная программа с премьерным показом документального фильма ГТРК «Звезда» об истории развития системы ПВО Москвы. Музыкальной программой сопровождался и праздничный офицерский обед», – говорится в сообщении.

Боевую славу сегодняшней 1-й армии ПВО и ПРО, которая является правопреемником Московского округа ПВО, создавали первые зенитные батареи и авиационные отряды, сформированные в апреле 1918 года для защиты Москвы с воздуха.

Особенно трудные испытания выпали на долю воинов ПВО столицы в годы Великой Отечественной войны. Именно воины Московского фронта ПВО развеяли миф о превосходстве германской авиации. В годы войны было отражено 134 налета на Москву, в которых участвовало 9 тысяч вражеских самолетов, из них 1305 были уничтожены.

Послевоенные и последующие годы были насыщены постоянной работой по укреплению боеготовности частей, созданию прочной противовоздушной и противоракетной обороны столицы.