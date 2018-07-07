РИАМО - 7 июл. Сотрудники МВД России задержали подозреваемого в краже имущества у гражданина Великобритании, мужчина лишился личных вещей во время поездки в такси в Москве, сообщается на сайте министерства.

Накануне в полицию обратился гражданин Великобритании, сообщивший о краже личного имущества в такси.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий задержан подозреваемый в совершении кражи у гражданина Великобритании», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что сотрудники уголовного розыска установили автомобиль, в который сел иностранец, и задержали одного из подозреваемых в совершении преступления.

«В настоящее время с ним (задержанным – ред.) проводятся следственные действия. Оперативники принимают меры к установлению местонахождения и задержанию соучастника подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается», – пояснила Волк.

Ранее в столичной полиции сообщили, что гражданин Великобритании сел в такси, где неизвестные предложили ему кофе. После употребления напитка мужчина потерял сознание, а проснувшись, обнаружил отсутствие личных вещей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».