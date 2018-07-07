РИАМО – 7 июл. Мэр Москвы Сергей Собянин прогулялся по Никольской улице в центре столицы и пообщался с болельщиками чемпионата мира по футболу, сообщает в субботу РБК.

«Мэр за два часа до начала исторического матча (7 июля – ред.) с участием российской сборной на ЧМ-2018 первым из российских политиков прибыл на Никольскую улицу. Она с начала чемпионата стала неофициальной фан-зоной для болельщиков ЧМ», – говорится в сообщении.

Никольская улица, которая проходит от Лубянки до Красной площади, стала бешено популярной у туристов, приехавших в Москву на матчи чемпионата мира по футболу. Здесь Собянин пообщался с москвичами, волонтерами и гостями столицы.

«Хорошее настроение останется с нами в любом случае», – сказал Собянин в ходе общения с болельщиками.

Сборные России и Хорватии встретятся в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу в субботу. Игра на стадионе «Фишт» в Сочи начнется в 21:00.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.