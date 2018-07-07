РИАМО - 7 июл. Сборная Англии стала вторым участником полуфинала чемпионата мира по футболу, обыграв в субботу в рамках четвертьфинала команду Швеции, сообщает Газета.ru.

«Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 2:0 в пользу родоначальников футбола. В составе победителей отличились Гарри Магир и Деле Али», – говорится в материале.

Сборная Англии вышла в полуфинал чемпионата мира впервые с 1990 года, отмечает издание.

В полуфинале мирового первенства Англия сыграет с победителем встречи между командами России и Хорватии.

Ранее в полуфинал ЧМ-2018 выбилась сборная Бельгии, обыгравшая команду Бразилии.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.