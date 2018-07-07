РИАМО - 7 июл. В парке культуры и отдыха имени Льва Толстого в подмосковных Химках проходит музыкальный фестиваль «Химки – Футбол! Баскетбол! Рок-н-ролл!», исполнители выступают в поддержку футболистов сборной России в матче с Хорватией, говорится в сообщении пресс-службы администрации Химок.

«Поддержать российскую сборную по футболу решили такие команды, как «Свободная территория», «ЯЕсть Ночь», «SVO» и «Эпитафия». Фестиваль в таком формате впервые проходит в городском округе», – отмечается в материале.

Рок-музыка будет звучать нон-стоп до 20:00 на закрытой эстраде в глубине парка. На рок-концерт пришли поклонники коллективов, которые берут автографы и фотографируются с музыкантами после выступлений.

Сборные России и Хорватии встретятся в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в субботу. Игра на стадионе «Фишт» в Сочи начнется в 21:00.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.